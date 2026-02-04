Serie A | vittoria pesantissima del Milan Tris al Bologna l’Inter non scappa

Il Milan conquista una vittoria importante in trasferta contro il Bologna, vincendo 3-0. La squadra di Pioli ha mostrato grande determinazione e ha trovato i gol decisivi nel primo tempo. Con questa vittoria, il Milan si avvicina alla vetta della classifica, mentre l’Inter resta a distanza ma senza allontanarsi troppo. La sfida di oggi cambia gli equilibri di metà campionato, anche se ancora tutto può succedere.

In un martedì atipico di Serie A, il Milan ha solo un risultato possibile: la vittoria. I rossoneri devono tenere il passo di Inter e Napoli per non permettere agli uomini di Antonio Conte di accorciare le distanze e soprattutto per non lasciar scappare i cugini in vetta alla classifica. L'impegno contro i felsinei non è per nulla semplice sulla carta, ma sul campo le cose vanno in maniera molto diversa. Gli ospiti giocano un gran primo tempo, sbloccando il risultato con una rete di Loftus-Cheek e trovando il raddoppio al 39esimo con Nkunku, rimasto dopo il mercato di gennaio.

