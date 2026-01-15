Serie A il Bologna cala il tris al Verona e torna alla vittoria dopo sette turni
Il Bologna torna alla vittoria in Serie A, battendo il Verona 3-2 al Bentegodi nel recupero del 16° turno. La squadra di Italiano ha mostrato un buon gioco nel primo tempo, segnando tre gol, poi ha gestito il risultato nel secondo tempo, nonostante qualche difficoltà nei minuti finali. È un risultato importante per il club emiliano, che interrompe una serie negativa di sette turni.
Il Bologna passa 3-2 al Bentegodi contro il Verona, nel recupero del 16° turno di Serie A. Buona prestazione per la squadra di Italiano che segna tre splendidi gol nel primo tempo e poi soffre nel finale. Una vittoria che consente di ritrovare i tre punti, che mancavano dalla vittoria di Udine nel mese di novembre e salire a 30 punti. Match subito molto scoppiettante con i gialloblù in vantaggio al 13° grazie a Gift Orban. Passa poco e salgono in cattedra i rossoblù. Al 22' pareggia Riccardo Orsolini con un tiro all'incrocio dei pali. Poi è Jens Odgaard a firmare il sorpasso dal limite dell'area. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
100 - Dal suo esordio in Serie A col Bologna (febbraio 2018), Riccardo Orsolini (100 – 72G 28A) è solo il terzo giocatore Italiano ad aver raggiunto quota 100 partecipazioni a gol in Serie A, dopo Ciro Immobile (157) e Domenico Berardi (129). Garanzia. #Vero x.com
