Il Milan batte il Bologna 3-0 in trasferta e mantiene il passo con l’Inter in vetta alla classifica. I rossoneri partono subito forte e trovano il gol con lucidità, senza lasciare spazio agli avversari. La squadra di Pioli dimostra di essere concentrata e determinata, aspettando solo il momento giusto per chiudere la partita. Il risultato dà fiducia al Milan in un momento decisivo della stagione.

Il Milan doveva rispondere e lo ha fatto con la forza dei nervi e della qualità. Nella trasferta di Bologna, i rossoneri non sbagliano l’approccio, travolgono la squadra di Italiano per 0-3 e blindano una vittoria vitale per non perdere il contatto con l’ Inter capolista. Per gli emiliani è notte fonda: una crisi di risultati che prosegue ininterrotta da metà gennaio e che stasera ha mostrato preoccupanti crepe difensive. Il match si sblocca al 20’: una palla persa sanguinosa di Orsolini innesca l’assalto rossonero. Dopo un miracolo di Ravaglia su colpo di testa di Nkunku, è Rabiot a raccogliere la sfera e servire Loftus-Cheek, che col piattone destro firma il vantaggio. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Il Milan è una sentenza: tris al Bologna e l'inseguimento all'Inter continua

L'Inter ha conquistato una vittoria 3-1 contro il Bologna a San Siro, con le reti di Zielinski, Lautaro Martinez e Thuram.

La rimessa di Miranda chiude una serata tragicomica a Bologna: il Milan giganteggia 3-0Il Milan passeggia sul Bologna nell'ultima gara valida per il 23° turno di Serie A. C'è stata una sola squadra in campo al Dall'Ara, coi rossoneri già capaci di chiudere in doppio vantaggio il primo t ... msn.com

Milan show a Bologna, 0-3 al Dall’Ara: Allegri consolida il secondo posto, Leao resta in panchinaIl Milan fa una super partita al Dall’Ara vincendo 3-0 in casa del Bologna. Nel primo tempo i rossoneri erano già avanti col punteggio di 0-2 grazie ai gol di Loftus-Cheeck e Nkunku su rigore. Poi ... fanpage.it

Sentenza di Fabio #Capello sulla corsa Scudetto: "L' #Inter è troppo superiore al #Milan", per l'ex tecnico la classifica rispecchia i valori e la rimonta è ormai impossibile. #calcionews24 x.com