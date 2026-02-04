Serie A invasione straniera | mercato invernale a tinte estere I numeri sono allarmanti! Gattuso e la Nazionale tremano

La Serie A sta vivendo un vero e proprio esodo di giocatori stranieri. Nel mercato invernale, i numeri sono sorprendenti e preoccupanti: sempre meno italiani e sempre più stranieri. Gattuso e la Nazionale temono che questa tendenza possa indebolire il movimento italiano, con meno talenti pronti a crescere nel nostro campionato. La questione diventa urgente per il futuro del calcio italiano.

Serie A, scoppia l'emergenza ultrà: tra stadi blindati e far west in autostrada. Ben 5 le tifoserie già fermate Bologna, Italiano nel post partita: «Abbiamo approcciato bene ma non stiamo riuscendo a fare 2 partite consecutive di livello» Serie A, invasione straniera: mercato invernale a tinte estere. Serie A, 174 giocatori in giro per il mondo. Chi sono e dove vanno i nostri nazionaliSono 175 i calciatori della nostra Serie A che passeranno la sosta nei ritiri delle proprie nazionali, tra rappresentative di primo livello e selezioni giovanili. E sarebbero stati pure di più senza i ...

