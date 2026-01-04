Turismo invernale l’Italia batte l’Europa | boom di prenotazioni estere tra arte sci ed enogastronomia
L’Italia si conferma una meta preferita dai turisti stranieri in questo inverno, con un aumento delle prenotazioni per arte, sci ed enogastronomia. La varietà delle offerte, che comprende mercatini natalizi, località di montagna e esperienze culturali, contribuisce a mantenere il paese tra le destinazioni più apprezzate in Europa. Questa tendenza testimonia l’interesse continuo verso le tradizioni e le eccellenze italiane durante la stagione invernale.
Con la stagione invernale appena iniziata, l’Italia si conferma già una delle destinazioni più ambite dai viaggiatori stranieri: i pacchetti turistici più richiesti spaziano dall’arte ai mercatini di Natale, dalla montagna all’enogastronomia. Il trend emerge con chiarezza dal Monitoraggio Enit: la ricerca, che abbraccia il periodo dal Natale fino all’Epifania, include 13 mercati esteri e numerosi tour operator. Vendite in aumento e boom dei viaggi a lungo raggio. Nel periodo delle festività natalizie, i dati Enit mettono in luce che le vendite verso il nostro Paese segnano una crescita nel 46,8% dei tour operator stranieri. 🔗 Leggi su Panorama.it
