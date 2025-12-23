Il gioco d’azzardo rappresenta una problematica crescente nella società dell’Empolese Valdelsa. I dati recenti evidenziano un aumento delle persone coinvolte e delle conseguenze negative associate a questa attività. È importante affrontare il fenomeno con sensibilità e consapevolezza, promuovendo iniziative di prevenzione e supporto per contrastarne gli effetti dannosi sulla comunità.

Fucecchio, 23 dicembre 2025 – Il gioco d’azzardo è sempre stato un problema, ma orta è diventato una piaga sociale. Si parla di 466 milioni di euro: è il dato relativo alla spesa sostenuta dai giocatori d’azzardo nei Comuni della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa nell’anno 2024. Un dato che fa riflettere e che basta da solo a raccontare quanto sia diffusa la patologia legata al gioco d’azzardo. Per questo la Sds, in collaborazione con la Ufc Dipendenze di Empoli dell’Asl Toscana Centro e con una rete di servizi territoriali pubblici e privati, ha dato vita al progetto Play4Fun, nato con l’obiettivo di sensibilizzare e supportare la cittadinanza sui rischi legati al gioco d’azzardo, promuovendo azioni concrete per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il gioco d’azzardo piaga sociale. I numeri dell’Empolese Valdelsa sono allarmanti

