Capello sullo Scudetto | Io vedo favorita quella squadra nonostante la concorrenza Su Conte penso…

Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto, indicando la squadra che, secondo lui, è favorita nonostante la forte concorrenza. Con un occhio attento alle sfide e alle dinamiche della stagione, l’ex allenatore condivide anche il suo pensiero su Conte e sulle possibili sorti del torneo, in un panorama di competizione estremamente equilibrato e incerto.

© Calcionews24.com - Capello sullo Scudetto: «Io vedo favorita quella squadra nonostante la concorrenza. Su Conte penso…» Fabio Capello si esprime così su quella che sarà la lotta Scudetto considerando la concorrenza Lotta scudetto apertissima, forse la più incerta di sempre. Fabio Capello, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, analizza il momento del campionato, confermando l’Inter come favorita principale ma aprendo scenari interessanti anche per le inseguitrici, inclusa una Juventus che lo . Calcionews24.com CORSA SCUDETTO CONDIZIONATA: AVETE SENTITO CAPELLO? Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Fabio Capello si esprime così su quella che sarà la lotta Scudetto considerando la concorrenza - Fabio Capello si esprime così su quella che sarà la lotta Scudetto considerando la concorrenza Lotta scudetto apertissima, forse la più incerta di sempre. calcionews24.com

Conte risponde a Capello: "Io senza gioia? Mai trasmessa, forse cazzimma. La prossima volta porto…" - Conte: "I giocatori nuovi sono troppi" "Avevamo grande compattezza a unità - tuttosport.com

| Capello: “L’Inter è la favorita per lo scudetto: ha più giocatori e può far riposare per esempio la ThuLa con ricambi che nessun'altra concorrente ha in rosa. Un buon turnover, quello che permette alla squadra di non abbassare il livello, può portare risultati i x.com

Fabio Capello: "La Serie A subirá el nivel y no creo que el Inter repita el Scudetto. La Juve y el Milan serán super protagonistas la próxima temporada." Únete a la nueva página AC Milan en Español - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.