Capello sullo Scudetto | Io vedo favorita quella squadra nonostante la concorrenza Su Conte penso…

Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto, indicando la squadra che, secondo lui, è favorita nonostante la forte concorrenza. Con un occhio attento alle sfide e alle dinamiche della stagione, l’ex allenatore condivide anche il suo pensiero su Conte e sulle possibili sorti del torneo, in un panorama di competizione estremamente equilibrato e incerto.

Fabio Capello si esprime così su quella che sarà la lotta Scudetto considerando la concorrenza Lotta scudetto apertissima, forse la più incerta di sempre. Fabio Capello, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, analizza il momento del campionato, confermando l’Inter come favorita principale ma aprendo scenari interessanti anche per le inseguitrici, inclusa una Juventus che lo . Calcionews24.com

