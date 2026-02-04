Semestre filtro di Medicina opposizioni unite chiedono dimissioni di Bernini | Fa più danni della grandine

Le opposizioni di maggioranza e opposizione si sono riunite alla Camera per chiedere le dimissioni della ministra Bernini. Con un linguaggio duro, accusano il governo di aver tagliato risorse all’università pubblica, peggiorando la situazione. “Fa più danni della grandine”, hanno detto, puntando il dito contro le decisioni prese in questi mesi. La richiesta di dimissioni arriva dopo il semestre di tagli e problemi che, secondo gli avversari, stanno mettendo in crisi il sistema universitario italiano.

Le opposizioni unite, Pd, M5s, Avs e Italia viva, hanno tenuto una conferenza stampa alla Camera per denunciare il grave definanziamento dell'università pubblica, chiedendo in corso le dimissioni della ministra Bernini. "La ministra ora deve andare a casa: tutte le correzioni che ha apportato alla sua riforma non hanno fatto altro che peggiorare la situazione", dice Davide Faraone (Iv) a Fanpage.it.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Bernini Ministra Gli avvocati: “Semestre filtro di Bernini è un pasticcio, incostituzionale aprire graduatorie Medicina a tutti” Gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell stanno preparando ricorsi per gli studenti coinvolti nel semestre filtro di Medicina, contestando la legittimità delle procedure. Semestre filtro di Medicina, Bernini ci ripensa e apre a modifiche: “Ma non si torna ai test” La ministra dell'Università Bernini ha incontrato gli studenti per discutere del semestre filtro di Medicina e delle recenti proposte di riforma dell'accesso. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Bernini Ministra Argomenti discussi: Medicina, scontro su semestre filtro: Bernini alla Camera; Semestre filtro di Medicina, l’ora del business: corsi online e lezioni private. Costi da 300 euro; Diritto allo Studio a.a. 2025/2026: riapertura termini per studenti del semestre filtro; Come affrontare il 'Semestre Filtro' di Medicina: a Foggia, la simulazione in condizioni reali d'esame - FoggiaToday. Semestre filtro nel mirino degli studenti: l'UdU annuncia 4.000 ricorsi e promette battaglia al MURIl semestre filtro per Medicina finisce in tribunale: tra posti vacanti, 11mila studenti a rischio decadenza e reclami al Garante Privacy. Ecco perché il sistema sta crollando. skuola.net Medicina 2026: a Foggia il primo infoday pratico sul Semestre filtroMedicina 2026: a Foggia il primo infoday pratico sul Semestre filtro Al Policlinico Riuniti la guida per superare il nuovo sbarramento FOGGIA – Il mondo ... ilsipontino.net Come superare il 'Semestre Filtro' A Foggia la simulazione in sede di esame. Quando e dove - facebook.com facebook

