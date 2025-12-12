Gli avvocati | Semestre filtro di Bernini è un pasticcio incostituzionale aprire graduatorie Medicina a tutti

Gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell stanno preparando ricorsi per gli studenti coinvolti nel semestre filtro di Medicina, contestando la legittimità delle procedure. La loro opposizione si basa su irregolarità riscontrate durante le prove e sulla decisione di Bernini di aprire le graduatorie a tutti, considerata da loro incostituzionale e un possibile pasticcio.

Gli avvocati Francesco Leone e Simona Fell stanno preparando i ricorsi dei tanti studenti che hanno sostenuto le prime prove del semestre filtro di Medicina, a seguito di diverse irregolarità emerse. Visto l'enorme numero di bocciati, la ministra Bernini ha proposto ieri di ammettere alle graduatorie anche i candidati con insufficienze. Ma la proposta è incostituzionale, secondo i legali, e rischia di trasformarsi in una "bomba sociale". Fanpage.it

Bernini contestata a Atreju 2025: studenti di Medicina in protesta contro il semestre filtro. La ministra: "Siete dei poveri comunisti"

