Semestre filtro di Medicina Bernini ci ripensa e apre a modifiche | Ma non si torna ai test
La ministra dell'Università Bernini ha incontrato gli studenti per discutere del semestre filtro di Medicina e delle recenti proposte di riforma dell'accesso. Dopo aver valutato le esigenze degli studenti, Bernini ha annunciato l'apertura a modifiche, precisando tuttavia che non si tornerà ai test d'ingresso tradizionali.
La ministra dell'Università Bernini si è confrontata oggi con gli studenti a proposito del semestre filtro di Medicina, e della riforma dell'accesso alla facoltà. Ha escluso passi indietro, come il ritorno ai test d'ingresso, ma ha manifestato piena disponibilità a intervenire sul funzionamento del nuovo sistema già dal prossimo anno: si valuta una riduzione dei programmi d'esame, l'estensione della durata delle lezioni e un ampliamento dei tempi tra la fine dei corsi e gli appelli. Fanpage.it
La ministra Bernini contestata ad Atreju sui test di medicina dopo il semestre filtro
Medicina, Bernini incontra gli studenti e apre a modifiche sul semestre filtro. “Ma non torneranno i test d’ingresso” - La ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha proposto al Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu) l’istituzione di un tavolo di confronto permanente sulla riforma de ... ilfattoquotidiano.it
Semestre filtro di Medicina, Bernini ci ripensa e apre a modifiche: “Ma non si torna ai test” - La ministra dell'Università Bernini si è confrontata oggi con gli studenti a proposito del semestre filtro di Medicina, e della riforma dell'accesso ... fanpage.it
Una professoressa ha detto che il semestre filtro a medicina è una farsa e che bisognerebbe chiedere scusa agli studenti e alle famiglie. Dichiarazioni gravi sostenute solamente dall’ideologia, da becero populismo e dal desiderio di voler attaccare la politica - facebook.com facebook
Ma erano le domande del semestre filtro x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.