Arezzo inizia la stagione con novità importanti: Bucchi schiera subito Ionita dal primo minuto, suscitando entusiasmo tra i tifosi. Anche Coppolaro si prepara a debuttare con il Pontedera. L’arrivo di Ionita, centrocampista moldavo di 35 anni, rappresenta un elemento di novità che potrebbe influire sulla competitività delle squadre nella corsa alla Serie B.

di Andrea Lorentini E’ già Ionita-mania. L’arrivo del centrocampista moldavo ha scaldato i tifosi dell’ che vedono nel 35enne di Chisinau il colpo di mercato che può spostare gli equilibri nella corsa alla serie B. Adesso c’è la voglia di vederlo subito in campo. Una tentazione, quella di schierarlo dal primo minuto, che sicuramente sta attraversando la mente e i pensieri anche di Cristian Bucchi. L’assenza per squalifica di Mawuli potrebbe indurre il tecnico amaranto a proporlo nella mediana tre contro il Pontedera nel testa-coda di domani pomeriggio al Comunale. Ionita sta bene fisicamente, avendo giocato con continuità a Trieste, e non ha bisogno di rodaggio da quel punto di vista lì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo, Bucchi lancia subito Ionita dall’inizio. Pronto anche Coppolaro con il Pontedera

Leggi anche: L'Arezzo cerca due centrocampisti, sondaggio per Ionita. Ufficiali Arena e Coppolaro

Leggi anche: Bucchi è pronto a rivoluzionare l’attacco. Con il Pineto possibile Varela dall’inizio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Arezzo, Bucchi lancia subito Ionita dall’inizio. Pronto anche Coppolaro con il Pontedera - Il nazionale moldavo può debuttare nella sfida di domani contro l’ultima in classifica. sport.quotidiano.net