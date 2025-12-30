Nuovi innesti come cambia l’Arezzo Tutte le alternative per Bucchi

L’Arezzo si prepara alle sfide della seconda parte della stagione, valutando diverse soluzioni per rafforzare la rosa. Con l’apertura ufficiale del mercato invernale prevista per il 2 gennaio, il club analizza tutte le alternative possibili per migliorare le prestazioni e supportare l’allenatore Bucchi nel raggiungimento degli obiettivi stagionali.

di Andrea Lorentini Se c’è un club tra i più attivi sul mercato, in attesa dell’apertura ufficiale della sessione invernale il 2 gennaio, è senza dubbio l’. Nello Cutolo si è mosso per tempo e già prima di Natale aveva impostato sia lo scambio di difensori con la Salernitana per portare in amaranto Coppolaro e in granata Arena, che il blitz per prendere l’altro Arena, Alessandro, e rinforzare il reparto offensivo con un esterno di qualità per la serie C. Il direttore sportivo amaranto adesso si concentrerà sul centrocampo dove si lavora per inserire almeno due pedine considerando le uscite certe di Meli e Perrotta e la situazione di incertezza sul pieno recupero di Dezi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

