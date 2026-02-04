Nel 2026, la manicure si trasforma in un modo per esprimere la propria personalità. Le nuove tendenze puntano su colori vivaci e disegni originali, lasciando da parte le regole rigide del passato. Ora, ogni unghia può raccontare uno stato d’animo o un dettaglio che fa la differenza. È un modo semplice e diretto per mostrare chi sei davvero.

Nel 2026 la manicure diventa un vero linguaggio di stile, con meno regole, più personalità, colori stesi sulle unghie che raccontano stati d’animo e dettagli che fanno la differenza. I grandi classici ovviamente restano – rosso, nero e nude – e si gioca molto col finish, da extra lucido a metallizzato, ma stili e colori raccontano una nuova storia. Unghie, i colori di tendenza per il 2026. Il grigio carbone, per esempio, è la risposta chic al classico nero. Profondo ma meno severo, sofisticato senza essere freddo, funziona su unghie corte e squadrate ma anche su forme più morbide. È la scelta giusta per chi cerca un look urbano e contemporaneo, perfetto anche in versione satinata o leggermente glossy. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Sei manicure colorate da provare nel 2026

La babydoll manicure si presenta come una delle tendenze più raffinate dell’inverno 2026, approvata da Hailey Bieber.

Nel 2026, la nuova QC Spa of Wonders a Salsomaggiore riapre le sue porte dopo un importante restauro.

