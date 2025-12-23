La nuova QC Spa of Wonders da provare nel 2026 ha aperto a Salsomaggiore

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, la nuova QC Spa of Wonders a Salsomaggiore riapre le sue porte dopo un importante restauro. Le terme, situate nella storica cittadina parmense, offrono un’esperienza di relax e benessere in un ambiente rinnovato, mantenendo l’eleganza e l’esclusività che le contraddistinguono. Un luogo ideale per chi cerca un momento di tranquillità e cura del corpo, nel rispetto della tradizione e dell’innovazione.

Dopo un lungo restauro le terme della cittadina parmense tornano a spendere per garantire un’experience all’insegna dell’esclusività. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

