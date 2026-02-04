Snoop Dogg ha preso parte come tedoforo a Gallarate, portando il fuoco sotto la neve finta in vista delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Era già successo a Saint-Denis, prima della cerimonia di Parigi 2024, e anche quest’anno il rapper americano sarà presente come commentatore.

Con le sue treccine iconiche, gli occhiali a specchio e la divisa cerimoniale da tedoforo, il rapper americano ha percorso il centro cittadino, accolto da un vero bagno di folla. Non c’è stato nessun annuncio ufficiale: la sua presenza ha colto tutti di sorpresa, trasformando il passaggio della Fiamma in un evento già diventato virale. Le immagini hanno fatto il giro dei social e sono finite anche sul profilo Instagram ufficiale di Milano Cortina 2026, che ha accompagnato una foto di Snoop Dogg con la torcia con il commento: «Wait. whaaaat?». A seguire, un video in cui l’artista saluta il pubblico, mentre in sottofondo risuona Still D. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Se Snoop Dogg fa il tedoforo a Gallarate per le Olimpiadi Milano Cortina 2026 sotto la neve (finta)

