Consensus Conference sulle malattie del fegato | nuove linee guida per ridurre complicanze e mortalità

La Consensus Conference sulle malattie del fegato si svolge a Bergamo, riunendo specialisti provenienti da tutta Italia per aggiornare le linee guida sulle infezioni epatiche. Dopo dieci anni, l'evento rappresenta un momento importante per condividere conoscenze e strategie finalizzate a ridurre complicanze e mortalità legate alle patologie epatiche. L'incontro mira a promuovere un approccio clinico più efficace e aggiornato, contribuendo al miglioramento della cura dei pazienti.

Bergamo. Una vasta comunità di specialisti torna dopo dieci anni a Bergamo per aggiornare le linee guida sulle infezioni che colpiscono il fegato. Le infezioni rappresentano oggi una delle principali cause di complicanze gravi e di mortalità nei pazienti con malattia epatica avanzata e nei soggetti sottoposti a trapianto di fegato. Un problema spesso silenzioso, ma decisivo per la prognosi, che richiede competenze integrate e decisioni rapide nella pratica clinica. Per definire un'azione concertata e fornire indicazioni condivise agli operatori sanitari, gli epatologi dell' Associazione Italiana per lo Studio del Fegato (Aisf) in collaborazione la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit) e la Società Italiana dei Trapianti d'Organo (Sito) promuovono la Consensus Conference intitolata " Infections in Advanced Liver Disease and Liver Transplantation ", che si tiene a Bergamo, all' Ospedale Papa Giovanni XXIII, Auditorium HPG23, il 16-17 gennaio.

