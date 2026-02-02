Scuole Napoli sospesa la refezione domani al Vomero e in centro per ispezione Asl | pizzette ai bimbi

Domani le mense scolastiche di due quartieri di Napoli restano chiuse. La Asl effettuerà controlli nei centri cottura e ha deciso di sospendere temporaneamente la refezione nelle scuole del Vomero e del centro città. I bambini dovranno quindi portare il pranzo da casa, mentre si attendono i risultati delle ispezioni.

Sospesa la refezione scolastica nella II e V Municipalità domani, martedì 3 febbraio, per controlli dell'Asl nei centri cottura. Ai bimbi saranno serviti cestini e pizzette.

