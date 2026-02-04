Scontro Ue-FIFA | Bruxelles stoppa il ritorno della Russia nel calcio

Bruxelles conferma il suo veto sul ritorno della Russia nel calcio internazionale. L’Unione Europea non apre alle richieste di reintegro e mantiene ferme le sue posizioni. La decisione arriva dopo lunghe discussioni e tensioni tra le due parti, mentre il calcio russo continua a essere escluso dalle competizioni ufficiali.

Il muro dell’Unione Europea contro il reintegro della Russia nelle competizioni internazionali resta invalicabile. Con un durissimo intervento su X, il Commissario europeo allo Sport, Glenn Micallef, ha gelato le recenti aperture del presidente della FIFA Gianni Infantino, avvertendo che la normalizzazione dei rapporti con Mosca non è un’opzione sul tavolo: “Non tutto è negoziabile”, ha chiarito il commissario maltese. La posizione di Bruxelles è netta: consentire il ritorno degli aggressori nel calcio mondiale “come se nulla fosse accaduto” è giudicato inaccettabile. Secondo Micallef, lo sport non può operare in un vuoto pneumatico isolato dalla realtà politica e dai valori di responsabilità e solidarietà. 🔗 Leggi su Como1907news.com

