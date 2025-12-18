La Fifa apre al ritorno nel calcio della Russia

Dopo quattro anni di assenza, la Russia potrebbe riabbracciare il palcoscenico internazionale del calcio. La FIFA si apre alla possibilità di un suo ritorno, segnando una svolta significativa per il mondo del calcio e per gli appassionati che attendono con ansia questa decisione. Un capitolo nuovo si affaccia all'orizzonte, portando con sé speranze e aspettative di riunificazione e rinnovamento nel panorama sportivo globale.

© Lettera43.it - La Fifa apre al ritorno nel calcio della Russia Dopo quattro anni dall’esclusione, la Russia potrebbe tornare ufficialmente a disputare una competizione Fifa. Lo riporta il quotidiano The Athletic, secondo cui la federazione mondiale di calcio non avrebbe posto alcun veto alla partecipazione della nazionale russa né alla Bielorussia al prossimo torneo Under 15, in arrivo nel 2026. I due Paesi non risultano sospesi dalla Fifa e dall’Uefa, ma le loro società sì. Sarebbe la prima competizione dall’inizio della guerra in Ucraina, quindi, per una formazione con bandiera russa. La competizione maschile si terrà nel 2026 mentre quella femminile nel 2027. 🔗 Leggi su Lettera43.it Leggi anche: Fifa e Dazn lanciano Fifa+, la nuova piattaforma dedicata al calcio mondiale Leggi anche: Ok della Corte europea all'amnistia. La Spagna apre al ritorno di Puigdemont Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Infantino sotto accusa: la Fifa apre un’indagine per il suo sostegno a Donald Trump; Infantino sotto accusa: la Fifa apre un’indagine per l’asse con Trump; Muñoz, candidato alla presidenza del Newell’s: “Messi? Se vuole venire lo dica”; Rocchi analizza il comportamento dei calciatori e apre alle novità Fifa per rendere il gioco più fluido. FIFA è pronto a tornare: il reboot calcistico di Netflix che sfida FC - Netflix annuncia il ritorno della serie videoludica di FIFA a 3 anni dalla separazione da EA Sports. gamesource.it

Il grande ritorno di FIFA: ecco come Netflix rivoluzionerà il celebre videogioco di calcio - FIFA torna come gioco in esclusiva su Netflix, sviluppato da Delphi, senza edizione fisica e con controllo via smartphone. msn.com

La Fifa prepara il ritorno della Coppa Intercontinentale: le 10 finali più belle - Alejandro Dominguez, presidente della Confederazione Sudamericana di Calcio (CONMEBOL), ha parlato oggi di forti contatti con la FIFA per il ritorno della Coppa Intercontinentale. calciomercato.com

Spiegato il nuovo piano della Russia per la Coppa del Mondo 2026 #FootballNews #Russia2026 #FIFA

Fifa se pi gwo foulay apre nèg nan foto a x.com

La consegna del Premio per la Pace a Donald Trump da parte di Gianni Infantino apre un’indagine del comitato etico FIFA - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.