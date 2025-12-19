La FIFA apre al ritorno della Russia nelle competizioni calcistiche dal 2026 | cosa può accadere
La FIFA lancia una competizione Under 15 aperta a tutte le federazioni, senza escludere la Russia. Un primo segnale di riapertura, ancora legato all’evoluzione della guerra in Ucraina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Infantino e l’esclusione di Israele dalle competizioni calcistiche: «La Fifa non può risolvere i problemi geopolitici»
Leggi anche: La Fifa apre al ritorno nel calcio della Russia
L’ombra di Trump sulla FIFA: il comitato etico indaga Infantino per violazione della neutralità. L’omaggio in mondovisione al presidente degli Stati Uniti apre un caso senza precedenti. La FIFA è chiamata a rispondere alla domanda più semplice e più grave: c - facebook.com facebook
