Scontri Torino domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto | Il gip | Guerriglia preordinata e organizzata

Durante il corteo di oggi a Torino, la polizia ha fermato in tutto 27 persone. Due manifestanti sono stati scarcerati, ma con l’obbligo di firma. Il giudice ha commentato che si è trattato di una vera guerriglia, organizzata e premeditata. Nel caos, un poliziotto è stato ferito e ora si cerca di capire chi abbia avuto un ruolo di primo piano negli scontri.

È stato messo ai domiciliari Angelo Simionato, il 22enne originario della provincia di Grosseto arrestato dalla Digos perché sospettato di avere preso parte all'aggressione alla poliziotto lo scorso 31 gennaio a Torino dopo il corteo Pro Askatasuna. La decisione è stata presa da un gip del tribunale all'esito dell'udienza di convalida, dove il giovane ha rilasciato dichiarazioni. In base a quel che si ricava dal dispositivo, ci sono comunque indizi a carico del 22enne rispetto al suo coinvolgimento nella giornata del 31 gennaio., Quella avvenuta a Torino il 31 gennaio è stata una vera e propria "guerriglia urbana" preceduta da un'azione "evidentemente preordinata e organizzata" da parte di una frangia dei manifestanti pro Askatasuna.

