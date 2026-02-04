scontri torino domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto

La polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver aggredito un agente durante il corteo di ieri a Torino. Due manifestanti sono stati rilasciati con l’obbligo di firma, mentre in tutto sono state fermate 27 persone. La situazione è rimasta tesa fino a sera, con diversi interventi delle forze dell’ordine per gestire i momenti di tensione.

È stato messo ai domiciliari Angelo Simionato, il 22enne originario della provincia di Grosseto arrestato dalla Digos perché sospettato di avere preso parte all'aggressione alla poliziotto lo scorso 31 gennaio a Torino dopo il corteo Pro Askatasuna. La decisione è stata presa da un gip del tribunale all'esito dell'udienza di convalida, dove il giovane ha rilasciato dichiarazioni. In base a quel che si ricava dal dispositivo, ci sono comunque indizi a carico del 22enne rispetto al suo coinvolgimento nella giornata del 31 gennaio., Sono stati scarcerati con obbligo di firma due dei tre arrestati per gli incidenti avvenuti a Torino il 31 gennaio durante la manifestazione pro Askatasuna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

A Torino, la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna è degenerata in scontri violenti.

La polizia ha fermato un giovane incensurato accusato di aver aggredito un agente con un martello durante il corteo pro Askatasuna.

Scontri di Torino, due degli arrestati scarcerati con obbligo di firmaDecisione del GIP, due degli arrestati scarcerati con obbligo di firma: sono i fermati per resistenza a pubblico ufficiale Oggi le comunicazioni del ministro dell'Interno al Senato (ANSA) ... ansa.it

Askatasuna, arresti domiciliari per Angelo Simionato e obbligo di firma per i due torinesi arrestati per gli scontri al corteoLa decisione del gip Giovanni Giani dopo i disordini avvenuti durante la manifestazione contro lo sgombero del centro sociale. Il 22enne Simionato è accusato di aver aggredito il poliziotto Alessandro ... torino.corriere.it

La stretta sulla sicurezza dopo gli scontri di Torino. A Niscemi la frana è ancora in movimento. Ne parliamo a ReStart con @Capezzone @mariacuffaro @fdragoni #MonicaGiandotti @LuigiGabri59695 @PecoraroScanio #ReStart con @AnnalisaBruchi: 09:45 x.com

La stretta sulla sicurezza dopo gli scontri di Torino, con l’informativa alla Camera del ministro dell’Interno Piantedosi. Intanto il governo sta lavorando al nuovo pacchetto che verrà varato nel Consiglio dei ministri di giovedì, prima dell’inizio delle Olimpiadi Mila - facebook.com facebook