scontri torino domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto

La polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver aggredito un agente durante il corteo di ieri a Torino. Due manifestanti sono stati rilasciati con l’obbligo di firma, mentre in tutto sono state fermate 27 persone. La situazione è rimasta tesa fino a sera, con diversi interventi delle forze dell’ordine per gestire i momenti di tensione.

È stato messo ai domiciliari Angelo Simionato, il 22enne originario della provincia di Grosseto arrestato dalla Digos perché sospettato di avere preso parte all'aggressione alla poliziotto lo scorso 31 gennaio a Torino dopo il corteo Pro Askatasuna. La decisione è stata presa da un gip del tribunale all'esito dell'udienza di convalida, dove il giovane ha rilasciato dichiarazioni. In base a quel che si ricava dal dispositivo, ci sono comunque indizi a carico del 22enne rispetto al suo coinvolgimento nella giornata del 31 gennaio., Sono stati scarcerati con obbligo di firma due dei tre arrestati per gli incidenti avvenuti a Torino il 31 gennaio durante la manifestazione pro Askatasuna. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

