Scontri Torino domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto | Il 22enne | Scappavo mi sono girato e l' agente era a terra

Da tgcom24.mediaset.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 22 anni è finito in manette dopo un’aggressione a un poliziotto a Torino. Secondo la sua versione, stava scappando quando si è girato e ha visto l’agente a terra. Ora dovrà rispondere di aver partecipato alle lesioni di un pubblico ufficiale. La polizia ha deciso di applicare i domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi.

È stato messo ai domiciliari Angelo Simionato, il 22enne originario della provincia di Grosseto arrestato dalla Digos perché sospettato di avere preso parte all'aggressione al poliziotto a Torino lo scorso 31 gennaio a Torino dopo il corteo Pro Askatasuna. La decisione è stata presa da Irene Giani, gip del tribunale all'esito dell'udienza di convalida, dove il giovane ha rilasciato dichiarazioni. In base a quel che si ricava dal dispositivo, ci sono comunque indizi a carico del 22enne rispetto al suo coinvolgimento nella giornata del 31 gennaio., "Ho visto il poliziotto a terra, ho visto le persone che erano su di lui e mi sono allontanato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

scontri torino domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto il 22enne scappavo mi sono girato e l agente era a terra

© Tgcom24.mediaset.it - Scontri Torino, domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto | Il 22enne: "Scappavo, mi sono girato e l'agente era a terra"

Approfondimenti su Torino Polizia

Scontri Torino, domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto

La polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver aggredito un agente durante il corteo di ieri a Torino.

Scontri di Torino, ai domiciliari il presunto aggressore del poliziotto. Salvini: «Una vergogna»

Angelo Simionato, il giovane di 22 anni di Grosseto, è stato messo ai domiciliari dopo l’arresto della Digos.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Torino, carica della polizia contro pro Pal. Lacrimogeni, idranti e un manifestante viene trascinato

Video Torino, carica della polizia contro pro Pal. Lacrimogeni, idranti e un manifestante viene trascinato

Ultime notizie su Torino Polizia

Argomenti discussi: Scontri Torino, uno degli arrestati: Inorridito da aggressione ad agente; Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri; Askatasuna, chiesta condanna per due leader del centro sociale: sono imputati per l’assalto all’Unione Industriale di Torino; Le reazioni e i commenti del mondo politico al ferimento dell'agente pescarese negli scontri di Torino.

scontri torino domiciliari perTorino, scontri durante il corteo pro Askatasuna: domiciliari per uno degli arrestatiTORINO – È stato posto ai domiciliari Angelo Simionato, 22enne della provincia di Grosseto, arrestato sabato scorso con l’accusa di aver partecipato all’aggressione di un poliziotto durante la ... laprovinciadivarese.it

scontri torino domiciliari perScontri a Torino, domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto. Gli altri due arrestati sono stati scarcerati con obbligo di firmaScontri a Torino, domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto. Gli altri due arrestati sono stati scarcerati con obbligo di firma (Fonte Ansa) - Blitz Quotidiano ... blitzquotidiano.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.