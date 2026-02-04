Un ragazzo di 22 anni è finito in manette dopo un’aggressione a un poliziotto a Torino. Secondo la sua versione, stava scappando quando si è girato e ha visto l’agente a terra. Ora dovrà rispondere di aver partecipato alle lesioni di un pubblico ufficiale. La polizia ha deciso di applicare i domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi.

È stato messo ai domiciliari Angelo Simionato, il 22enne originario della provincia di Grosseto arrestato dalla Digos perché sospettato di avere preso parte all'aggressione al poliziotto a Torino lo scorso 31 gennaio a Torino dopo il corteo Pro Askatasuna. La decisione è stata presa da Irene Giani, gip del tribunale all'esito dell'udienza di convalida, dove il giovane ha rilasciato dichiarazioni. In base a quel che si ricava dal dispositivo, ci sono comunque indizi a carico del 22enne rispetto al suo coinvolgimento nella giornata del 31 gennaio., "Ho visto il poliziotto a terra, ho visto le persone che erano su di lui e mi sono allontanato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Scontri Torino, domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto | Il 22enne: "Scappavo, mi sono girato e l'agente era a terra"

