Scontri Torino domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto | Il 22enne | Scappavo mi sono girato e l' agente era a terra

Un ragazzo di 22 anni è finito in manette dopo un’aggressione a un poliziotto a Torino. Secondo la sua versione, stava scappando quando si è girato e ha visto l’agente a terra. Ora dovrà rispondere di aver partecipato alle lesioni di un pubblico ufficiale. La polizia ha deciso di applicare i domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi.
È stato messo ai domiciliari Angelo Simionato, il 22enne originario della provincia di Grosseto arrestato dalla Digos perché sospettato di avere preso parte all'aggressione al poliziotto a Torino lo scorso 31 gennaio a Torino dopo il corteo Pro Askatasuna. La decisione è stata presa da Irene Giani, gip del tribunale all'esito dell'udienza di convalida, dove il giovane ha rilasciato dichiarazioni. In base a quel che si ricava dal dispositivo, ci sono comunque indizi a carico del 22enne rispetto al suo coinvolgimento nella giornata del 31 gennaio., "Ho visto il poliziotto a terra, ho visto le persone che erano su di lui e mi sono allontanato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Torino, carica della polizia contro pro Pal. Lacrimogeni, idranti e un manifestante viene trascinato
Uno scudo utilizzato negli scontri di Torino è stato esibito come “trofeo” da Gioventù Nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia. Resta da chiarire come sia entrato nella loro disponibilità e a che titolo. #matrice x.com
