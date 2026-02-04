Scontri di Torino ai domiciliari il presunto aggressore del poliziotto Salvini | Una vergogna

Angelo Simionato, il giovane di 22 anni di Grosseto, è stato messo ai domiciliari dopo l’arresto della Digos. È accusato di aver preso parte all’aggressione a un poliziotto avvenuta a Torino lo scorso 31 gennaio. La decisione ha suscitato molte polemiche, con Salvini che ha definito la situazione una “vergogna”.

È stato messo ai domiciliari Angelo Simionato, il 22enne originario della provincia di Grosseto arrestato dalla Digos perché sospettato di avere preso parte all’aggressione al poliziotto lo scorso 31 gennaio a Torino dopo il corteo Pro Askatasuna. La decisione è stata presa da un gip del tribunale all’esito dell’udienza di convalida, dove il giovane ha rilasciato dichiarazioni. In base a quel che si ricava dal dispositivo, ci sono comunque indizi a carico del 22enne rispetto al suo coinvolgimento nella giornata del 31 gennaio. Arresti domiciliari per uno dei fermati e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per gli altri due. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Scontri di Torino, ai domiciliari il presunto aggressore del poliziotto. Salvini: «Una vergogna» Approfondimenti su Torino Scontri Scontri a Torino, domiciliari al presunto aggressore dell'agente. Due liberi con obbligo di firma. Salvini: «Vergogna» La notizia sta facendo il giro della città. Scontri Torino, domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto La polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver aggredito un agente durante il corteo di ieri a Torino. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Torino Scontri Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; Askatasuna in corteo: Siamo in 50 mila. Poi partono gli scontri; Askatasuna, dichiarazione del Presidente Meloni in occasione della visita ai due agenti ricoverati a Torino; Torino, scontri in coda al corteo per il centro sociale Askatasuna. Scarcerati due arrestati dopo gli scontri di Torino, ai domiciliari il 22enne accusato dell’aggressione al poliziottoDue manifestanti scarcerati con obbligo di firma dopo gli scontri di Torino per Askatasuna. Resta detenuto il 22enne accusato dell'aggressione all'agente ... ilfattoquotidiano.it Scontri Torino, ai domiciliari 22enne del grossetanoÈ stato posto agli arresti domiciliari Angelo Simionato, 22 anni, originario della provincia di Grosseto, arrestato dalla Digos perché sospettato di aver preso parte all’aggressione a un poliziotto av ... rainews.it Scontri di Torino, domiciliari per il presunto aggressore dell'agente. Gli altri due arrestati scarcerati con obbligo di firma #ANSA - facebook.com facebook La stretta sulla sicurezza dopo gli scontri di Torino. A Niscemi la frana è ancora in movimento. Ne parliamo a ReStart con @Capezzone @mariacuffaro @fdragoni #MonicaGiandotti @LuigiGabri59695 @PecoraroScanio #ReStart con @AnnalisaBruchi: 09:45 x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.