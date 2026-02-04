Scontri e devastazione Askatasuna scarcerati gli uomini arrestati a Torino | domiciliari e obblighi di firma

Sono stati scarcerati oggi i tre uomini arrestati a Torino durante gli scontri contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Dopo alcuni giorni in carcere, sono stati messi ai domiciliari e devono rispettare obblighi di firma. L’udienza di convalida si è conclusa con questa decisione, e ora i tre uomini possono lasciare il penitenziario Lorusso e Cutugno. La vicenda ha suscitato molte reazioni e accende il dibattito sulla gestione delle proteste.

Scarcerati. I tre uomini arrestati per gli scontri del corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, sabato 31 gennaio 2026, potranno lasciare il penitenziario Lorusso e Cutugno oggi, 4 febbraio. Lo ha deciso la giudice, che, alla luce delle dichiarazioni rese durante gli interrogatori di garanzia, ha convalidato gli arresti, disponendo misure cautelari alternative al carcere. Nello specifico, il 22enne Angelo Simionato è ai domiciliari, mentre gli altri due arrestati sono liberi con obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Li difendono gli avvocati Stefano Coppo, Gianluca Vitale ed Elisabetta Montanari.

