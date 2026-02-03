Sgombero a Torino | tre arrestati per scontri e devastazione durante l’incursione di Askatasuna

Tre persone sono state arrestate dopo gli scontri di ieri a Torino, durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. La polizia ha fermato tre manifestanti che avevano partecipato a momenti di violenza e devastazione. La protesta era nata per opporsi alla chiusura del centro sociale, ma si è trasformata in un episodio di tensione tra manifestanti e forze dell’ordine. Le autorità stanno indagando sui dettagli e sui responsabili degli scontri.

Tre persone sono state arrestate per gli scontri avvenuti a Torino il 31 gennaio durante il corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Gli arresti riguardano una serie di reati, tra cui resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e rapina in concorso. Le indagini, avviate dalla procura guidata da Giovanni Bombardieri, prevedono anche un eventuale reato di devastazione, con sanzioni fino a 15 anni di carcere. Il luogo dell’evento è stato il quartiere del Centro, in via Regina Margherita, dove si è verificata una violenta confronto tra manifestanti e forza dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Torino si sono verificati scontri durante un corteo di protesta contro lo sgombero di Askatasuna.

SCONTRI a TORINO al corteo contro lo sgombero di ASKATASUNA

