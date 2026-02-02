Guerriglia Torino Piantedosi | ‘i manifestanti pacifici hanno fatto scudo ai violenti’

La polizia ha arrestato diversi giovani durante gli scontri di ieri sera a Torino. I manifestanti si sono affrontati con le forze dell’ordine, alcuni lanciando oggetti e creando disordini. Piantedosi ha commentato che anche chi si definisce pacifico si è messo a fare da scudo ai violenti, creando confusione e complicando gli interventi delle forze dell’ordine. Le auto sono state danneggiate, e ci sono stati momenti di tensione che hanno richiesto l’intervento dei rinforzi. La situazione resta sotto controllo, ma le polemiche sui motiv

Chi sfila a fianco di questi delinquenti, o più in generale si avventura in riflessioni sociologiche sulla necessità di garantire loro degli spazi – e magari lo fa anche – assicurando loro una certa impunità dovrebbe tener conto che, magari anche solo in buona fede, offre copertura a questi gruppi organizzati. Di fatto, rendendo poi alquanto difficile separarne, almeno in quota parte, le rispettive responsabilità.” È bene uscire dall’ipocrisia di una netta differenza tra questi delinquenti e la gran parte dei cosiddetti manifestanti pacifici: le Forze di polizia riferiscono che a Torino, nel momento in cui la manifestazione è stata predisposta alle violenze, molti dei cosiddetti. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Guerriglia Torino, Piantedosi: ‘i manifestanti “pacifici” hanno fatto scudo ai violenti’ Approfondimenti su Guerriglia Torino Per Piantedosi a Torino non c’era distinzione tra manifestanti violenti e pacifici Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi non ha fatto distinzioni tra i manifestanti violenti e quelli pacifici durante gli scontri a Torino. Piantedosi è una furia: “A Torino chiara matrice eversiva. I ‘pacifici' hanno coperto i violenti” Il ministro Piantedosi non ha nascosto le sue parole: a Torino, ha parlato di una “chiara matrice eversiva” dietro il corteo di protesta. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Guerriglia Torino Argomenti discussi: Corteo Askatasuna, vertice di governo sul nuovo decreto Sicurezza. Meloni: Risoluzione unitaria - Meloni: Appello alle opposizioni, risoluzione unitaria; Corteo per Aska, guerriglia a Torino, pestato un poliziotto. Mattarella chiama Piantedosi; Guerriglia al corteo per Askatasuna. Meloni: Finti rivoluzionari. Mattarella chiama Piantedosi: Solidarietà agli agenti; Scontri a Torino a corteo Askatasuna, reazioni da Meloni a Mattarella. Askatasuna, Piantedosi: «È terrorismo urbano. Ora il fermo preventivo per isolare i violenti»Un fermo preventivo per isolare i violenti, ma anche uno scudo per tutelare chi agisce per difendersi, evitando l’iscrizione automatica nel registro degli indagati. A fare ... ilmattino.it Guerriglia a Torino davanti ad Askatasuna, tre arresti nel blocco neroCi sono tre arrestati nel blocco nero che ieri ha messo in atto la guerrglia di Torino. Uno, fermato in flagranza differita, ha 22 anni, viene da Grosseto ed è accusato di essere tra quelli che si son ... tg.la7.it Dopo la guerriglia pro Askatasuna di Torino il governo ritiene necessario necessario un intervento legislativo rapido. La risoluzione unitaria proposta all'opposizione. Trasformare l'ordine pubblico da terreno di scontro ideologico a banco di prova unitario facebook Guerriglia a Torino davanti ad Askatasuna, tre arresti nel blocco nero x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.