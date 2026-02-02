Per Piantedosi a Torino non c’era distinzione tra manifestanti violenti e pacifici

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi non ha fatto distinzioni tra i manifestanti violenti e quelli pacifici durante gli scontri a Torino. Dopo i disordini, ha mantenuto un contatto diretto con le forze dell’ordine, la questura e la prefettura per monitorare la situazione. Le proteste sono state intense, e il governo sta valutando come rispondere alle tensioni venute fuori in città.

Dopo gli scontri di Torino, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi segue la situazione in contatto costante con questura, prefettura e vertici della polizia. Al centro delle sue valutazioni c'è il dispositivo di sicurezza messo in campo prima del corteo, che secondo il Viminale ha consentito di limitare l'impatto delle violenze. «L'efficacia del dispositivo di sicurezza è testimoniata dall'identificazione di circa ottocento persone, di cui più di cinquanta straniere, nelle ore antecedenti lo svolgimento della manifestazione», dice in un'intervista a Federico Capurso della Stampa. Ma, guardando le immagini e i rapporti delle forze dell'ordine, Piantedosi sostiene che quanto avvenuto vada oltre la semplice gestione dell'ordine pubblico.

