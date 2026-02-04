Scontri Torino la decisione del gip | due scarcerati ma con obbligo di firma
Durante le proteste a Torino, il gip ha deciso di scarcerare due delle persone arrestate. Gli altri sono stati rilasciati con l’obbligo di firma. In totale, 27 manifestanti sono stati fermati durante gli scontri con le forze dell’ordine. La situazione resta tesa, ma per ora nessuno è stato trattenuto in carcere.
Gli arrestati per resistenza a pubblico ufficiale sono stati rilasciati. Durante la manifestazione sono state fermate 27 persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scontri e devastazione Askatasuna, scarcerati gli uomini arrestati a Torino: domiciliari e obblighi di firma
#Askatasuna- Torino || Sono stati scarcerati oggi i tre uomini arrestati a Torino durante gli scontri contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna.
No Meloni day Torino, pesta gli agenti e fugge da “mamma Askatasuna”. “Violento e recidivo”, ma il giudice lo grazia: solo obbligo di firma
Argomenti discussi: Scontri a Torino a corteo Askatasuna, reazioni da Meloni a Mattarella; Askatasuna a delinquere. L’eterno ritorno del teorema; Meloni dagli agenti feriti a Torino, 'è tentato omicidio'; Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello.
Askatasuna, scarcerati gli arrestati degli scontri di Torino. La giudice: «Obbligo quotidiano di presentazione in caserma»Desideri e Campaner liberi. La decisione della gip Giani dopo l’udienza dei giorni scorsi sulla posizione dei tre fermati nel corso della guerriglia a margine del corteo per il centro sociale sgombe ... editorialedomani.it
Scontri Torino: gip, 2 liberi con obbligo di firmaSono stati scarcerati con obbligo di firma due dei tre arrestati per gli incidenti avvenuti a Torino il 31 gennaio durante la manifestazione pro Askatasuna. torino.repubblica.it
La stretta sulla sicurezza dopo gli scontri di Torino, con l’informativa alla Camera del ministro dell’Interno Piantedosi. Intanto il governo sta lavorando al nuovo pacchetto che verrà varato nel Consiglio dei ministri di giovedì, prima dell’inizio delle Olimpiadi Mila - facebook.com facebook
L’ex prefetto Achille Serra, sugli scontri di Torino: «In 40 anni non ho mai visto eppure ne ho viste di cose e di scontri ne ho visti tanti, mi creda, picchiare un poliziotto con un martello. Questa è una cosa da terrorista» #ottoemezzo x.com
