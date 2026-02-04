Scontri Torino la decisione del gip | due scarcerati ma con obbligo di firma

Durante le proteste a Torino, il gip ha deciso di scarcerare due delle persone arrestate. Gli altri sono stati rilasciati con l’obbligo di firma. In totale, 27 manifestanti sono stati fermati durante gli scontri con le forze dell’ordine. La situazione resta tesa, ma per ora nessuno è stato trattenuto in carcere.

