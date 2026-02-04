Scontri a Torino | liberi con obbligo di firma due degli arrestati uno è ai domiciliari

Questa mattina il giudice ha deciso di rilasciare due degli arrestati accusati degli scontri di sabato scorso a Torino. Entrambi sono stati messi in libertà con l’obbligo di firma, mentre un terzo rimane ai domiciliari. La polizia ha concluso le indagini e ha già identificato alcuni dei partecipanti agli scontri durante il corteo a sostegno del centro sociale Askatasuna.

Arrivano le prime decisioni giudiziarie dopo la guerriglia di Torino seguita al corteo a sostegno del centro sociale Askatasuna. La giudice Irene Giani, al termine dell’udienza di convalida, ha disposto gli arresti domiciliari per Francesco Simionato e l’ obbligo di firma per Matteo Campaner e Pietro Desideri. I tre manifestanti lasciano così il carcere Lorusso e Cutugno, dove erano stati condotti dopo le quasi due ore di scontri avvenuti sabato in corso Regina Margherita, teatro di una vera e propria guerriglia urbana. Francesco Simionato, 22 anni, originario di Grosseto, è accusato di concorso in lesioni e rapina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

A Torino, nella giornata del 31 gennaio, la città si è trovata al centro di violenti scontri tra forze dell’ordine e manifestanti.

La polizia ha arrestato tre persone dopo gli scontri di Torino.

