Scontri a Torino dopo il corteo pro Askatasuna | ai domiciliari il presunto aggressore di Alessandro Calista

La polizia ha arrestato un giovane di 22 anni di Grosseto, che ora si trova agli arresti domiciliari. È accusato di aver partecipato all’aggressione di Alessandro Calista, agente del reparto mobile di Padova, avvenuta durante gli scontri del 31 gennaio a Torino, al termine di una manifestazione a sostegno di Askatasuna. La Digos ha fermato il ragazzo poco dopo i fatti, e il giudice ha deciso per la misura cautelare.

Secondo quanto scritto dalla giudice per le indagini preliminari Irene Giani nelle ordinanze di convalida, quanto accaduto nel capoluogo piemontese sarebbe stato una vera e propria "guerriglia urbana", preceduta da un'azione "preordinata e organizzata" da una frangia dei manifestanti.

La polizia ha arrestato un uomo sospettato di aver aggredito un agente durante il corteo di ieri a Torino.

Questa mattina a Torino un agente di polizia di 29 anni è stato aggredito durante il corteo per Askatasuna.

Le parole di Mary Oganesyan, compagna di Alessandro Calista, il poliziotto del Reparto Mobile ferito a Torino: «Come ho visto quelle immagini, ho capito subito che era lui. La scena era offuscata, è vero. Ma io l’ho riconosciuto subito» - facebook.com facebook

Alessandro Calista era lì per garantire che una manifestazione potesse svolgersi regolarmente, per tutelare tutti. Anche chi ha scelto la violenza. A lui e a tutte le donne e gli uomini in divisa: non siete soli. L’Italia giusta è al vostro fianco. Sempre. x.com