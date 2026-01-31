Chi è Alessandro Calista l'agente 29enne preso a martellate durante il corteo per Askatasuna a Torino

Questa mattina a Torino un agente di polizia di 29 anni è stato aggredito durante il corteo per Askatasuna. Mentre cercava di mantenere l’ordine, alcuni manifestanti lo hanno colpito con un martello. L’agente ha subito diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

È Alessandro Calista l'agente di polizia picchiato e preso e martellate da un gruppo di manifestanti oggi durante il corteo a Torino per Askatasuna sgomberato: ha riportato contusioni multiple ma le sue condizioni non sono gravi.🔗 Leggi su Fanpage.it

Durante gli scontri a Torino, un agente di polizia è stato circondato e aggredito da un gruppo di antagonisti durante il corteo.

Alessandro Calista, chi è il poliziotto aggredito a Torino: 29 anni, sposato e con un figlioAlessandro Calista è il poliziotto aggredito durante gli scontri alla manifestazione per Askatasuna a Torino. Sposato e padre di un bambino, ha 29 anni, è originario ... ilmessaggero.it

Torino, chi è l'agente aggredito nel corteo per AskatasunaSi chiama Alessandro Calista, ha 29 anni ed è un agente del reparto Mobile di Padova. E' il poliziotto che a Torino, nella guerriglia scatenata da partecipanti al corteo per Askatasuna, è stato aggred ... adnkronos.com