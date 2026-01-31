Sci alpino | Elena Curtoni sbaglia ed esce nel super-G di Crans Montana

Elena Curtoni ha vissuto un weekend da dimenticare a Crans Montana. La sciatrice valtellinese non ha potuto partecipare alla discesa libera, che è stata cancellata dopo appena sei atlete, con tre cadute sul percorso. Ieri, infatti, la gara è stata fermata prima di completarla, lasciando Elena senza possibilità di mettere in mostra le sue capacità.

La valtellinese era comunque già in ritardo di più di mezzo secondo rispetto alla compagna di squadra Roberta Melesi che, in quel momento guidava la classifica.

