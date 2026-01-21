La terza prova di discesa libera maschile a Kitzbuehel è stata cancellata dalla giuria, a causa di condizioni non idonee sulla pista Streif. L’annullamento influisce sul programma della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino, modificando le modalità di svolgimento della competizione. Di seguito, si analizzano le ragioni della decisione e le conseguenze per gli atleti e gli appassionati.

La giuria ha deciso di cancellare la terza prova cronometrata della discesa libera maschile di Kitzbuehel, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino che si disputa sulla mitica pista Streif. Visto che i primi due test sulla neve austriaca sono stati portati a termine in maniera soddisfacente, si è ritenuto che non fosse necessaria un terza occasione per testare le linee in vista dell’attesissima gara in programma sabato 24 gennaio in quella che viene ribattezzata l’Università del Circo Bianco. L’appuntamento è così direttamente per venerdì 23 gennaio (ore 11.30), quando si aprirà ufficialmente il weekend con il superG. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, cancellata la terza prova di discesa a Kitzbuehel: cos’è successo e come cambia il programma

