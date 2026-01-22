Sci alpino Coppa del Mondo | cancellata la terza prova in Austria il motivo

La terza prova di Coppa del Mondo di sci alpino in Austria, prevista a Kitzbuehel, è stata cancellata. La modifica al calendario è stata comunicata ufficialmente, senza specificare i motivi. La stagione prosegue con le altre tappe programmate, mantenendo alta l’attenzione degli appassionati. Questa variazione si inserisce nel normale adattamento del circuito internazionale, che continua a offrire competizioni di rilievo nel panorama dello sci alpino mondiale.

Cambia il programma della Coppa del Mondo 2026 di sci alpino: è stata cancellata la terza prova in Austria, a Kitzbuehel È tempo di sci e di Coppa del Mondo. Alle porte di appuntamenti decisivi per la stagione, si guarda oltre, in particolare a Kitzbuehel, sulla neve dell’Austria in cui oggi era inizialmente in programma la terza prova cronometrata della discesa libera maschile. Le prime due uscite sono andate regolarmente a termine, ma alla fine si è deciso di rimandare la terza parte del programma. Infatti, la scelta è virata nell’ottica di un turno di riposo per gli atleti, visto che i velocisti saranno protagonisti anche nel superG di domani.🔗 Leggi su Sportface.it

Sci alpino, cancellata la terza prova di discesa a Kitzbuehel: cos’è successo e come cambia il programmaLa terza prova di discesa libera maschile a Kitzbuehel è stata cancellata dalla giuria, a causa di condizioni non idonee sulla pista Streif.

ALPINO - Senza parole ... Federica Brignone sesta nel GS di Audi FIS Ski World Cup Kronplatz - Plan de Corones! Classifica https://comitati.fisi.org/veneto/blog/2026/01/20/alpino-asja-zenere-15-nel-gigante-di-coppa-di-plan-de-corones/ #fisiVeneto #alpin - facebook.com facebook

Coppa del Mondo di SCI ALPINO - Wengen (Svizzera) - Capolavoro del nostro Giovanni Franzoni che trionfa nel supergigante sulla spettacolare pista del Lauberhorn, conquistando così, insieme alla prima vittoria della carriera, x.com