schiumarini secondi in tappa africa eco race siamo andati forte

Andrea Schiumarini si piazza al secondo posto nella nona tappa dell’Africa Eco Race, disputata mercoledì in Mauritania. Il pilota italiano dice di aver spinto forte, e il risultato lo conferma. La tappa si è dimostrata tra le più dure di questa edizione, con condizioni estreme nel deserto. Schiumarini ha mantenuto il ritmo e si prepara alla prossima sfida, mentre gli altri concorrenti affrontano ancora difficoltà nel tracciato.

**Andrea Schiumarini, il secondo posto nella nona tappa dell’Africa Eco Race: “Siamo andati forte”** Mercoledì 4 febbraio 2026, nel cuore del deserto mauritania, si è disputata la nona tappa dell’Africa Eco Race 2026, una delle più impegnative della competizione. La prova, lunga oltre 400 chilometri, ha visto il protagonista Andrea Schiumarini salire sul podio, al secondo posto, dopo aver superato con forza un tracciato pieno di ostacoli naturali e condizioni climatiche estreme. L’evento è stato caratterizzato da un ritmo serrato, una precisione nella guida e un’attenta gestione del terreno, dove la sabbia molle, conosciuta per essere insidiosa, ha causato problemi a molti partecipanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Schiumarini si ferma al secondo posto nella nona tappa dell'Africa Eco Race 2026.

Questa mattina Andrea Schiumarini ha affrontato quella che l'organizzazione ha definito "la tappa più bella" dell'Africa Eco Race.

