Africa Eco Race Schiumarini secondi nella nona tappa | Siamo andati forte

Schiumarini si ferma al secondo posto nella nona tappa dell’Africa Eco Race 2026. Il pilota italiano ha corso con il solito ritmo e ha mantenuto alta la concentrazione, anche se il risultato finale non è stato il primo.

La tappa numero nove dell’Africa Eco Race 2026 sembra avere avuto due obiettivi: ritmo costante e precisione nella navigazione. I piloti conoscono questo paradigma che ad ogni prova diventa anche un mantra. In prove come quella di mercoledì, infatti, non sono concessi errori perché il ritmo è.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Andrea Schiumarini ha vinto la sesta tappa dell’Africa Eco Race in Mauritania.

Andrea Schiumarini continua la sua corsa all’Africa Eco Race 2026.

