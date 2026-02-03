Andrea Schiumarini alle prese con la tappa più bella dell’Africa Eco Race

Questa mattina Andrea Schiumarini ha affrontato quella che l’organizzazione ha definito “la tappa più bella” dell’Africa Eco Race. Si tratta di una prova speciale ad anello che ha portato i concorrenti in un percorso impegnativo e spettacolare nel cuore del deserto africano. Schiumarini ha mostrato tutta la sua determinazione, affrontando le dune e i tratti tecnici con tenacia. La gara continua, e il pilota si prepara alle prossime sfide con entusiasmo.

Tappa ad anello per l'Africa Eco Race, che l'organizzazione ha definito "una delle prove speciali più belle di questa edizione". Wadi da attraversare, tratti offroad, sabbia e dune. Un percorso vario ma impegnativo che gioca sui cambi di ritmo e sui contrasti di un paesaggio che incanta ed.

