Delocalizzazione di via Po | è scontro | No a palazzine nell’area agricola

La proposta di delocalizzare le palazzine di via Po ha suscitato forti reazioni tra i residenti di Vallevenere. La questione riguarda principalmente la possibile perdita di aree agricole, con il timore di un impatto sulla qualità della vita e sull’ambiente locale. La discussione si concentra sulla necessità di trovare un equilibrio tra sviluppo e tutela del territorio, ascoltando le diverse esigenze delle comunità coinvolte.

La delocalizzazione delle palazzine di via Po sta creando agitazione tra i residenti della vicina Vallevenere. Quando la partita sembrava vicina alla conclusione, con l’annunciato progetto da 5 milioni dell’Ufficio speciale ricostruzione guidato da Guido Castelli e dell’Amministrazione comunale, ora si rischia una battaglia giudiziaria. I residenti, rappresentati dall’avvocato Andrea Galvani, hanno infatti inviato una diffida al sindaco Fioravanti, all’ufficio ricostruzione e a due dirigenti, oltre a una mail a tutti i consiglieri comunali. Nel mirino la modifica in arrivo al piano regolatore che potrebbe trasformare una zona agricola, in località Vallevenere, "a chiara vocazione rurale" come dicono i residenti, in un terreno edificabile, per potervi delocalizzare tutte le abitazioni di via Po, incluse nei danni da sisma del 2016, "benché – dicono ancora – fossero quasi tutte disabitate da oltre 20 anni e danneggiate dalla frana del 2013". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

