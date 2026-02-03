Sbanda scende dall’auto e viene investito sulla superstrada | grave un uomo di 47 anni

Un uomo di 47 anni è in gravi condizioni dopo un incidente sulla superstrada in direzione di Perugia. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo ha perso il controllo della sua auto e si è fermato sulla carreggiata. Mentre cercava di uscire dall’auto, è stato investito da un veicolo in transito. Le forze dell’ordine stanno ancora lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Perugia, 3 febbraio 2026 – Grave incidente sulla superstrada in direzione Perugia. Secondo una prima ricostruzione, un automobilista, dopo aver perso il controllo del veicolo per un probabile sbandamento, sarebbe sceso dall’auto ferma sulla carreggiata, venendo poi investito da un altro mezzo in transito. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di oggi, 3 febbraio, all’altezza di Torricella. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha richiesto l’attivazione dell’elisoccorso. L’uomo, classe 1979, dopo le prime cure, è stato trasferito in elicottero in condizioni critiche all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sbanda, scende dall’auto e viene investito sulla superstrada: grave un uomo di 47 anni Approfondimenti su Perugia Incidente Perugia. Grave incidente sulla superstrada: automobilista investito, trasportato in elisoccorso in ospedale Un automobilista è stato investito questa sera sulla superstrada in direzione di Perugia, vicino a Torricella. Scende dall’auto sulla corsia d’emergenza per una gomma buca: muore investito in autostrada verso Catania Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Perugia Incidente Sbanda, scende dall’auto e viene investito sulla superstrada: grave un uomo di 47 anniÈ stato trasferito in elicottero in condizioni critiche all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco ... lanazione.it Sbanda in superstrada a Torricella e viene investito dopo essere sceso dall'auto: 46enne in condizioni criticheSbanda con l'auto e quando scende dal veicolo viene investito da un altro mezzo in transito. Grave incidente stradale, avvenuto intorno alle 19.20 di martedì 3 febbraio, lungo la superstrada all'altez ... corrieredellumbria.it SERA DI FEBBRAIO Spunta la luna. Nel viale è ancora giorno, una sera che rapida cala. Indifferente gioventú s’allaccia; sbanda a povere mète. Ed è il pensiero della morte che, in fine, aiuta a vivere. Umberto Saba - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.