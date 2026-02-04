Sceluq porta in scena Woody Allen

Questa sera il teatro Annibale Maria di Francia ospita nuovamente Sceluq, che questa volta porta in scena uno spettacolo divertente e originale.

Dopo il successo di questa estate al Giardino Corallo con la replica scoppiettante di "DOC - Disturbi Ossessivo Compulsivi", Sceluq torna al teatro Annibale Maria di Francia con uno spettacolo divertente e originale. Inside New York racchiude in un unico atto tutta la sagace comicità del maestro.

