woody allen stasera a cinque minuti

Bruno Vespa, dopo aver condotto ieri con Milly Carlucci la Prima alla Scala di Milano, torna questa sera, lunedì 8 dicembre, con un nuovo appuntamento di Cinque Minuti, in onda subito dopo il TG1 delle 20. Quella di stasera sarà una puntata speciale, che avrà come ospite l’attore Woody Allen, da poco novantenne. Il pluripremiato genio del cinema è in uscita in libreria con il suo primo romanzo, Che succede a Baum?, che presenterà al pubblico italiano proprio nello studio di Bruno Vespa. Appuntamento alle 20.30 circa su Rai 1. Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

