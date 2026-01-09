Woody Allen Festival

Il Woody Allen Festival si terrà a Roma presso The Cineclub (via Lidia, 46 - zona San Giovanni) sabato 10 e domenica 11 gennaio. L’evento propone una selezione di film del regista, offrendo agli appassionati l’opportunità di approfondire la sua filmografia in un contesto dedicato. Un’occasione per conoscere meglio il lavoro di Woody Allen in un ambiente raccolto e informale.

