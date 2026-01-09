Woody Allen Festival
Il Woody Allen Festival si terrà a Roma presso The Cineclub (via Lidia, 46 - zona San Giovanni) sabato 10 e domenica 11 gennaio. L’evento propone una selezione di film del regista, offrendo agli appassionati l’opportunità di approfondire la sua filmografia in un contesto dedicato. Un’occasione per conoscere meglio il lavoro di Woody Allen in un ambiente raccolto e informale.
Il arriva a Roma, negli spazi del The Cineclub (via Lidia, 46 - zona San Giovanni), sabato 10 e domenica 11 gennaio. Due giorni per attraversare il suo universo tra cinema, musica, letture, podcast e contaminazioni. Durante il festival verranno proiettati 4 film di Woody. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: A Roma la prima edizione del Woody Allen Festival, un’iniziativa a cura di Piji
Leggi anche: Woody Allen stasera a Cinque Minuti
Woody Allen Festival; Al via la prima edizione del Woody Allen Festival; Woody Allen Festival; Tutti dicono Woody Allen Festival.
WOODY ALLEN FESTIVAL - Sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026, The Cineclub ospita la prima edizione del Woody Allen Festival, un’ ... politicamentecorretto.com
Al via la prima edizione del Woody Allen Festival - Due giorni per attraversare cinema, musica, parole e contaminazioni artistiche. radiocolonna.it
Tutti dicono Woody Allen Festival - Nelle giornate del 10 e 11 Gennaio, negli spazi del Cineclub in via Lidia 46 a Roma, la prima edizione del Woody Allen Festival ... tuttodigitale.it
Aspettando Woody Allen incontra l'Olocausto a Hollywood.
Nel secondo e ultimo giorno del Woody Allen Festival tornerà con tutti nomi diversi il format "Tutti dicono I love Woody", una maratona di musica live e letture con tantissimi attori e musicisti. Monologhi, dialoghi, aforismi fulminanti del genio newyorkese e le più - facebook.com facebook
Alle 21:10 “Provaci ancora, Sam” di Herbert Ross con Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts | Dopo un traumatico divorzio, il critico cinematografico Sam Felix cerca l'anima gemella, ma si innamora di Linda, moglie del suo migliore amico. Iniziano i guai x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.