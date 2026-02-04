Scarcerati due arrestati dopo gli scontri di Torino ai domiciliari il 22enne accusato dell’aggressione al poliziotto

Questa mattina sono stati scarcerati due dei tre ragazzi arrestati dopo gli scontri di Torino del 31 gennaio. I tre erano stati fermati durante la protesta contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Ora due di loro devono firmare ogni giorno in questura, mentre il 22enne accusato di aver aggredito un poliziotto è stato rimesso agli arresti domiciliari. La situazione resta calda, con tensioni che non si placano.

Sono stati scarcerati con obbligo di firma due dei tre arrestati per gli scontri avvenuti a Torino il 31 gennaio scorso, al termine della manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torino, al termine dell’udienza di convalida, ha disposto la rimessione in libertà di Matteo Campaner, 35 anni, residente a Grugliasco, e di Pietro Desideri, 31 anni, torinese, entrambi arrestati per resistenza a pubblico ufficiale. Agli arresti domiciliari Angelo Francesco Simionato, 22enne della provincia di Grosseto, arrestato in flagranza differita dalla Digos e ritenuto uno dei componenti del gruppo che avrebbe aggredito violentemente un agente del reparto mobile di Padova, Alessandro Calista, durante le fasi più dure dei disordini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Scarcerati due arrestati dopo gli scontri di Torino, ai domiciliari il 22enne accusato dell’aggressione al poliziotto Approfondimenti su Torino Scontri Guerriglia a Torino: tre arrestati. Anche un 22enne di Grosseto accusato, con altri, dell’aggressione al poliziotto Tre persone sono finite in manette durante gli scontri di ieri a Torino. Askatasuna, scontri violenti e arresti: chi è il 22enne accusato dell’aggressione al poliziotto Torinesi e forze dell’ordine si sono affrontate ieri durante una manifestazione dedicata ad Askatasuna. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Torino Scontri Argomenti discussi: Scontri di Torino, attesa per la convalida degli arresti; In casa con oltre 3 chili di droga: scarcerati due componenti della banda; Assaltano una serie di supermercati con le armi in pugno: banda di rapinatori lascia il carcere; Capodrise, minaccia la madre con un coltello: 40enne arrestato dai carabinieri. Scontri di Torino, due degli arrestati scarcerati con obbligo di firmaDecisione del GIP, due degli arrestati scarcerati con obbligo di firma: sono i fermati per resistenza a pubblico ufficiale Oggi le comunicazioni del ministro dell'Interno al Senato (ANSA) ... ansa.it Torino, ecco i soliti magistrati buttafuori. Due arrestati sono già a spasso dopo le violenzeSono stati scarcerati con obbligo di firma due dei tre arrestati per gli incidenti avvenuti a Torino il 31 gennaio durante la manifestazione pro Askatasuna. Si tratta di due torinesi, Matteo Campaner ... msn.com Furto in casa di due anziani a Cremona: arrestati e poi scarcerati i due napoletani che si finsero carabinieri | https://shorturl.at/QctDT - facebook.com facebook Scarcerati i quattro aostani arresti con 130 pasticche di ecstasy. Il gip ha disposto tre obblighi di firma e un divieto di dimora #ANSA x.com

