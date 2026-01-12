Forte dei Marmi | uomini armati tentano la fuga Uno scappa in monopattino con la parrucca Arrestati dai carabinieri

A Forte dei Marmi, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per porto abusivo di armi clandestine e ricettazione. Durante l’intervento, uno dei soggetti è stato sorpreso mentre tentava di fuggire in monopattino indossando una parrucca. L’operazione è stata condotta con il supporto delle pattuglie di Pietrasanta e Querceta, contribuendo alla sicurezza territoriale.

