Forte dei Marmi | uomini armati tentano la fuga Uno scappa in monopattino con la parrucca Arrestati dai carabinieri

A Forte dei Marmi, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri per porto abusivo di armi clandestine e ricettazione. Durante l’intervento, uno dei soggetti è stato sorpreso mentre tentava di fuggire in monopattino indossando una parrucca. L’operazione è stata condotta con il supporto delle pattuglie di Pietrasanta e Querceta, contribuendo alla sicurezza territoriale.

I carabinieri della stazione di Forte dei Marmi, con il supporto delle pattuglie di Pietrasanta e Querceta, hanno arrestato due persone per porto abusivo di armi clandestine e ricettazione. Rocambolesca la loro cattura

