Scandicci spreca nella fornace del VakifBank e si ferma a 2 punti dai quarti di Champions League | serviranno i playoff

Scandicci ha perso in Turchia contro il VakifBank, lasciando via libera alla squadra di casa. Le toscane sono andate vicino alla vittoria, ma alla fine hanno subito un break nel terzo set e sono uscite sconfitte per 3-2. Ora devono sperare nei playoff per passare ai quarti di finale. Restano a due punti dalla qualificazione diretta e tutto si giocherà nelle prossime partite.

Scandicci si è presentata nella fornace del Burhan Felek Salonu con una chiara, durissima, complicatissima missione: espugnare la tana del VakifBank Istanbul con il punteggio di 3-0 o 3-1 (ma, in questo caso, con saldo punti favorevole), in modo da operare il sorpasso all'ultima curva ai danni della corazzata turca, conquistare il primo posto nel girone e meritarsi la qualificazione diretta ai quarti di finale della Champions League di volley femminile. Le Campionesse del Mondo hanno avuto la meglio in rimonta nei primi due set con il minimo scarto e poi hanno dovuto cedere la terza frazione per 25-20, guadagnandosi così un'altra chance: bastava prevalere nel quarto parziale con qualsiasi punteggio per raggiungere l'obiettivo.

