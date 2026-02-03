E’ Italia-Turchia nell’ultima giornata dei gironi di Champions! Milano e Scandicci cercano i quarti contro Eczacibasi e Vakifbank



Nella giornata di oggi si decide il destino di Milano e Scandicci nella Champions. Le due squadre italiane affrontano le ultime partite dei gironi, sperando di conquistare un posto tra le prime e passare ai quarti. Milano sfida Eczacibasi, mentre Scandicci affronta Vakifbank. È una settimana decisiva, con molte possibilità ma anche rischi, per le squadre italiane.

C’è una settimana in cui la Champions mette di fronte alle protagoniste un bivio. E’ l’ultimo turno dei gironi. Scandicci va a Istanbul per provare a ribaltare la legge del  VakifBank e prendersi il passaporto diretto per i quarti, mentre Milano accende l’Allianz Cloud per un faccia a faccia che profuma di finale anticipata contro l’ Eczacibasi. Due incroci che valgono un turno risparmiato, un tabellone più “pulito”, ma soprattutto un messaggio al continente: l’Italia vuole continuare a comandare. La sesta e ultima giornata del girone A di Champions League femminile propone una sfida da copertina: al VakifBank Spor Sarayi va in scena VakifBank Istanbul – Savino Del Bene Scandicci, confronto diretto che vale il primo posto e la qualificazione ai quarti di finale, riservata alla prima classificata di ciascun girone. 🔗 Leggi su Oasport.it

