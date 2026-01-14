le foto di franco riceputi in mostra fino al 31 gennaio

Fino al 31 gennaio, è possibile visitare alla fototeca comunale ‘Marco Pesaresi’ di Savignano sul Rubicone l’esposizione delle fotografie di Franco Riceputi, offrendo l’opportunità di apprezzare il suo lavoro e la sua poetica attraverso una selezione delle sue immagini.

C’è tempo fino al 31 gennaio per vedere le fotografie di Franco Riceputi in mostra alla fototeca comunale ‘Marco Pesaresi’ di Savignano sul Rubicone. La mostra, dal titolo "La buona luce. Franco Riceputi: un fotoamatore savignanese", a cura di Mario Beltrambini e Giuseppe Pazzaglia, è promossa dalla fototeca Marco Pesaresi, dalla Biblioteca comunale, dall’associazione Savignano Immagini e da SI Fest, festival di fotografia, e rappresenta un omaggio a Franco Riceputi (1939 – 2006), fotoamatore savignanese, socio fondatore del Circolo fotografico "Cultura e Immagine", in occasione della donazione dell’archivio al Comune di Savignano sul Rubicone da parte della figlia Francesca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

