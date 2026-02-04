Sasà Martucci apre a Milano con Brozovi?

Questa mattina a Milano, la nuova pizzeria di Sasà Martucci ha aperto i battenti. I locali sono già perfetti, con un’atmosfera accogliente e pronto per i clienti. Intorno alle 13, tutto sembrava pronto, come se i lavori si fossero conclusi da poche ore, forse appena questa mattina. La prima giornata ha visto già un buon afflusso di persone, curiosi di assaggiare le creazioni dello chef.

A pranzo, in anteprima, la nuova pizzeria di Sasà Martucci è finita da qualche ora. Finita nel senso che i locali – verso le ore 13 impeccabili – hanno il respiro di qualcosa i cui lavori si sono conclusi qualche ora prima, qualche mezz'ora prima forse, probabilmente davvero la mattina stessa. «Infatti ieri era ancora un cantiere» conferma Sasà Martucci, nato nel 1983, probabilmente uno dei migliori al mondo a fare una cosa in apparenza semplice – la pizza – e portarla da tempo a un altro livello. La farà anche a Milano. Il locale in sé quindi è nuovo di zecca e sembra a prima vista più un ristorante di buon livello che una pizzeria.

