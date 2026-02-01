Sasà Martucci apre la sua pizzeria a Milano con un ex campione dell' Inter

Sasà Martucci apre ufficialmente la sua pizzeria a Milano, portando con sé un ex campione dell'Inter. L’imprenditore napoletano ha scelto il capoluogo lombardo per il suo nuovo progetto, puntando su qualità e passione. La cerimonia di apertura ha attirato molti curiosi e appassionati di pizza, pronti a scoprire le creazioni del nuovo locale. Martucci parla di cuore e amore per il lavoro, elementi che vuole trasmettere anche ai clienti.

Cuore, passione, amore queste sono le parole che Sasà Martucci usa più spesso per raccontare il suo percorso professionale. Si definisce “un ragazzo di Caserta” ed è anche un imprenditore che ha da sempre il desiderio di sperimentare, di andare oltre i sogni, il primo dei quali è Milano. È infatti nel capoluogo lombardo che Sasà Martucci lancia il suo nuovo format, un locale che prende il suo nome e che lo definisce come singolo. Via Gessi a Milano è probabilmente il primo passo di un percorso che porterà il nome del “ragazzo di Caserta” in giro per il mondo. Il progetto milanese segna anche l’inizio di una nuova sinergia tra Sasà Martucci e Marcelo Brozovic, calciatore di punta dell’Al Nassr ed ex capitano dell’Inter.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Sasà Martucci

La quinta edizione dei Pizza DOC Awards si è svolta al Teatro Mediterraneo di Napoli, celebrando l’eccellenza della pizza italiana.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sasà Martucci

Argomenti discussi: Il pizzaiolo star Sasà Martucci apre a Milano: le foto della nuova pizzeria, cosa si mangia, quanto costa; Com'è la pizzeria di cui si parla tanto a Milano; Ecco nuova pizzeria di Sasà Martucci Milano; Sasà Martucci sbarca a Milano, tutto sulla nuova apertura con il calciatore Brozovi?.

Inaugura il locale di Sasà Martucci, che nel cuore della città ha portato un bel pezzo di Caserta. Ecco come si mangia, cosa assaggiare, quanto costa una cena #LCIdal1929 - facebook.com facebook

Inaugura il locale di Sasà Martucci, che nel cuore della città ha portato un bel pezzo di Caserta. Ecco come si mangia, cosa assaggiare, quanto costa una cena x.com